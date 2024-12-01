На Украине появилась новая гражданская профессия "деминер", которая позволит украинцам приобщиться к разминированию территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Об этом 2 декабря, заявила вице-премьер-министр Юлия Свириденко, пишет Суспільне.
Ранее на Украине не существовало единого профессионального стандарта для деминеров, что усложняло подготовку специалистов. Новый стандарт значительно расширит возможности обучения и позволит получить квалификацию, признаваемую на международном уровне. Разработанный стандарт предусматривает пять уровней подготовки, от базового уровня для нетехнического обследования до уровня разминирования территорий и зданий, пишет korrespondent.net
"Это важный шаг, ведь профессия "деминер" открывает новые возможности для граждан, особенно для ветеранов, желающих работать в этой сфере", - отметила Свириденко.
Она добавила, что правительство обеспечивает поддержку ветеранов, желающих освоить эту профессию и работать в области гуманитарного разминирования.
Юлия Свириденко подчеркнула, что инициатива является частью масштабной стратегии противоминной деятельности, направленной на возвращение к использованию потенциально загрязненных земель и повышению безопасности граждан.
Ранее в Минобороны сообщили, какую часть территории очистили от мин. Первоначально площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами деоккупированных территорий в Украине оценивалась в 174 тыс. кв км.