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На Украине появилась профессия "деминер"

На Украине появилась профессия "деминер"
Фото: ГСЧС Украины

На Украине появилась новая гражданская профессия "деминер", которая позволит украинцам приобщиться к разминированию территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Об этом 2 декабря, заявила вице-премьер-министр Юлия Свириденко, пишет Суспільне.

Ранее на Украине не существовало единого профессионального стандарта для деминеров, что усложняло подготовку специалистов. Новый стандарт значительно расширит возможности обучения и позволит получить квалификацию, признаваемую на международном уровне. Разработанный стандарт предусматривает пять уровней подготовки, от базового уровня для нетехнического обследования до уровня разминирования территорий и зданий, пишет korrespondent.net

"Это важный шаг, ведь профессия "деминер" открывает новые возможности для граждан, особенно для ветеранов, желающих работать в этой сфере", - отметила Свириденко.

Она добавила, что правительство обеспечивает поддержку ветеранов, желающих освоить эту профессию и работать в области гуманитарного разминирования.

Юлия Свириденко подчеркнула, что инициатива является частью масштабной стратегии противоминной деятельности, направленной на возвращение к использованию потенциально загрязненных земель и повышению безопасности граждан.

Ранее в Минобороны сообщили, какую часть территории очистили от мин. Первоначально площадь потенциально загрязненных взрывоопасными предметами деоккупированных территорий в Украине оценивалась в 174 тыс. кв км.

  • Сегодня, 09:27
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