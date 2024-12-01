Работу комиссии возглавил министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу.
Члены ГКЧС обсудили вопрос о готовности городов и районов республики к осенне-зимнему периоду. Речь шла об организации работы снегоуборочной техники и коммунальных служб, связанной с устранением и ликвидацией последствий снежных заносов и гололёда, передает пресс-центр МВД ПМР.
Говорили и об организации пунктов обогрева и временного размещения граждан в заморозки. В республике будут функционировать 134 пункта обогрева и 41 пункт временного размещения граждан. В связи с оптимизацией штатной численности личного состава пункты не будут работать в ночное время.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о модернизации и совершенствовании систем экстренного оповещения граждан и систем охранно-пожарной сигнализации в образовательных учреждениях всех типов и видов.
Были подведены итоги пожароопасного периода в республике: 76 пожаров, в результате которых погибли два человека – такова статистика с июня по август 2024 года. Основные причины: неосторожное обращение с огнём, в том числе и при курении (42 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (13 пожаров).