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Прошло последнее в этом году заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности

Прошло последнее в этом году заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности
фото: пресс-центр МВД ПМР

Работу комиссии возглавил министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу.

Члены ГКЧС обсудили вопрос о готовности городов и районов республики к осенне-зимнему периоду. Речь шла об организации работы снегоуборочной техники и коммунальных служб, связанной с устранением и ликвидацией последствий снежных заносов и гололёда, передает пресс-центр МВД ПМР.

Говорили и об организации пунктов обогрева и временного размещения граждан в заморозки. В республике будут функционировать 134 пункта обогрева и 41 пункт временного размещения граждан. В связи с оптимизацией штатной численности личного состава пункты не будут работать в ночное время.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о модернизации и совершенствовании систем экстренного оповещения граждан и систем охранно-пожарной сигнализации в образовательных учреждениях всех типов и видов.

Были подведены итоги пожароопасного периода в республике: 76 пожаров, в результате которых погибли два человека – такова статистика с июня по август 2024 года. Основные причины: неосторожное обращение с огнём, в том числе и при курении (42 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (13 пожаров).

  • Вчера, 10:25
  • DTV
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