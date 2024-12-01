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В Молдове с начала года диагностировали 210 случаев кори

В Молдове с начала года диагностировали 210 случаев кори
источник фото: xabaruz.com

В Молдове с начала года зафиксировали 210 случаев кори, 85% пациентом не были вакцинированы. Об этом сообщает newsmaker.md ссылаясь на TVRMoldova.

По информации Национального агентства общественного здоровья (ANSP), с начала года в Молдове подтвердили 210 случаев кори, включая 17 завезенных. Самому младшему пациенту четыре месяца, а самому старшему — 55 лет.

Врач-эпидемиолог Лаура Цуркану заявила, что всплеск заболеваемости связан с завозом инфекции из других стран. В июне очаг кори выявили в столичном центре для беженцев из Украины.

«Вторая волна, которую мы наблюдали этой осенью, связана с людьми из религиозной общины, выступающей против вакцинации», — рассказала Цуркану.

Отметим, в 2023 году в Молдове зафиксировали всего три случая кори, а в 2021-2022 годах — ни одного.

Корь — опасное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Симптомы болезни — высокая температура, воспаления глаз, слезотечение, выделение из носа и сухой кашель. На третий день болезни на коже выступают красные пятна, которые сначала появляются в области лица и шеи, а затем распространяются по всему телу. От кори нет специфичного лечения, предотвратить заражение может только прививка.
  • Вчера, 10:37
  • DTV
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