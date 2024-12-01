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В Украине обновили требования к меду

В Украине обновили требования к меду
Фото: Unsplash

Мед, произведенный согласно старым требованиям, может производиться еще три года с момента вступления в силу нового приказа (т.е. до мая 2028 года), а продаваться - до истечения срока годности.

Министерство аграрной политики обновило требования к меду. Изменения касаются как к терминологии, так и состава продукта. Об этом во вторник, 3 декабря, пишет korrespondent.net ссылаясь на Ligazakon.

Обновленные требования учитывают положения Директивы 2001/110 ЕС о меде и Директивах (ЕС) 2024/1438, обеспечивающей соответствие украинского законодательства европейским стандартам.

Согласно новым требованиям, на этикетке банки с медом должна быть указана страна, где его собрали. Если мед происходит из нескольких стран - нужно будет указывать все страны с процентным соотношением.

Также предусмотрен запрет на извлечение пыльцы и других природных компонентов из меда, кроме механических примесей.

"Это направлено на сохранение натуральности и полезных свойств продукта", - говорится в сообщении.

Указывается, что новые требования к меду направлены на повышение качества и натуральности меда на украинском рынке, защиту прав потребителей путем предоставления им полной и правдивой информации о продукте и содействии экспорту украинского меда на европейский рынок.

Экспорт украинского меда в страны Евросоюза в январе-июне 2024 года составил 40,6 тыс. тонн стоимостью 70,7 млн. дол. США.

С 21 августа украинский мед, импортируемый странами Евросоюза, подпадает под тарифные квоты Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС.
  • Вчера, 10:41
  • DTV
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