На заседании Правительства был заслушан ряд законодательных инициатив, подготовленных Министерством финансов. Они предполагают перенос сроков предоставления в Верховный Совет ряда значимых документов. В первую очередь это закон «О республиканском бюджете» на предстоящий финансовый год, Прогноз социально-экономического развития, законопроекты, устанавливающие новые налоги и другие обязательные платежи, а также влияющие на формирование доходной части бюджета. Изменение сроков представления документов на рассмотрение парламентариям, считают в Правительстве, позволит эффективнее управлять государственными финансами. Законодательные инициативы представила заместитель Председателя Правительства — министр финансов Алена Рускевич, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Она пояснила, что в настоящее время в соотвествии с нормами закона «О бюджетной системе» Правительство выносит на рассмотрение Верховного Совета проекты законодательных актов, которые изменяют или дополняют действующее налоговое законодательство, сроком до 1 мая. При том, что законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги, обязательные платежи и другие нормы, ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют и вступают в силу с начала нового финансового года. Только при условии их официального опубликования не менее, чем за 3 месяца до его начала. К тому же ограничение по срокам внесения налоговых законов установлено исключительно для Правительства и не касается других субъектов законодательной инициативы.
«Представленным проектом предлагается установить единый срок для внесения на рассмотрение Верховного Совета налоговых законов, так или иначе влияющих на формирование доходной части бюджета, для всех субъектов законодательной инициативы. До 1 августа текущего года», — отметила Алена Рускевич.
Что касается сроков предоставления в Верховный Совет Прогноза социально-экономического развития на предстоящий бюджетный год. Сейчас Правительство обязано подготовить его до 15 июня. Однако в этом случае, как отметила министр финансов, при подготовке Прогноза используются результаты деятельности экономических субъектов республики за I квартал текущего года, что недостаточно для полноценного анализа. Для формирования социально-экономического прогноза на предстоящий год Правительство предлагает ориентироваться по итоги первого полугодия. И в связи с этим изменить дату предоставления в Верховный Совет для рассмотрения и утверждения документа до 1 сентября текущего года.
Что же касается проекта закона «О бюджете» на очередной финансовый год, то сегодня Правительство предоставляет его не позднее 10 сентября. Глава Минфина Алена Рускевич напомнила, что эта норма не соотносится с конституционной, согласно которой законы и иные правовые акты, устанавливающие новые налоги и иные финансовые платежи, вступают в силу с начала нового финансового года при условии их официального опубликования не позднее 1 октября.
«При этом формирование доходов бюджета, их размеров и источников мы должны предоставить в срок до 10 сентября. Но формирование бюджета напрямую зависит от действующего налогового законодательства, а также редакций налоговых законов, которые будут действовать в будущем финансовом году. Поэтому мы и предлагаем вносить в Верховный Совет законопроект о бюджете на предстоящий финансовый год не позднее 10 октября», — добавила Алена Рускевич.
Министр финансов отметила, что более поздние сроки действуют в ряде стран СНГ. Например, в России проект бюджета представляется до 1 октября, в Молдове – до 15 октября, в Беларуси и Армении – до 1 ноября.
С учетом быстро меняющейся внешнеэкономической обстановки предложенный подход Премьер Александр Розенберг счел наиболее продуктивным и разумным. Подготовленные законопроекты будут направлены в парламент для рассмотрения.