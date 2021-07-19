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Украина ввела санкции против властей Грузии

Украина ввела санкции против властей Грузии
источник фото: pravda.com.ua

Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении Украиной санкций против властей Грузии. Соответствующий указ опубликован на его сайте, сообщает ТАСС.

Как отмечается в тексте документа, в списки внесены 19 человек, в частности основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также ряд судей и депутатов грузинского парламента.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. И это санкции против части власти в Грузии. Украина применила санкции против Иванишвили и его соратников, 19 лиц", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Накануне Зеленский анонсировал подготовку ограничительных мер со стороны Киева против грузинских властей.

  • Сегодня, 10:35
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