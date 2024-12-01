Депутаты Верховного Совета ПМР приняли в первом чтении законопроект, которым устанавливается административная ответственность за езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, гироскутерах и тому подобных средствах передвижения, оснащенных электромотором, за исключением велосипеда), сообщает novostipmr.com.
«Мы гармонизируем свое законодательство с законодательством Российской Федерации, где такая норма имеется, - отметила в беседе с журналистами заместитель председателя Верховного Совета ПМР Галина Антюфеева. – Мы видим, что эти электросамокаты разгоняются до огромной скорости, до 100 километров в час, и наносят огромный ущерб здоровью граждан, на которых наезжают. Госавтоинспекция стала выявлять большое количество нарушителей, которые управляют этими средствами в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения. А применить к ним какое-либо наказание не представляется возможным, поскольку это не предусмотрено законодательством».
Как отмечают авторы законопроекта, аналогичные меры ответственности для велосипедистов уже прописаны в Кодексе об административных правонарушениях.
В качестве взыскания авторы законодательной инициативы предложили установить штраф в сумме от 100 до 200 расчетных уровней минимальной заработной платы (то есть от 1840 до 3680 рублей) и ограничение права управления транспортным средством сроком на 1 год. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования предложено установить штраф в сумме 150 РУ МЗП (2760 рублей) и ограничение права управления транспортным средством на 1 год.
Однако ряд депутатов при рассмотрении законопроекта отметили, что предложенную норму можно понять и так, что для управления самокатом потребуется водительское удостоверение. Как пояснила Галина Антюфеева, речь идет об ограничении права управления любыми транспортными средствами, в том числе и автомобилем.
«Этот вопрос вызвал бурное обсуждение у депутатов, но поскольку это неконцептуально, то авторы законодательной инициативы согласились с тем, что в этой части ограничений не будет, - рассказала Галина Антюфеева. – Возможно, что уменьшится и размер штрафа, потому что некоторые депутаты высказывали мнение, что это слишком большое наказание».
Все поправки будут учтены во время подготовки законопроекта ко второму чтению.