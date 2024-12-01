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В Молдове зарегистрировать брак можно будет у нотариуса

В Молдове зарегистрировать брак можно будет у нотариуса
источник фото:rupor.md

В Молдове цифровыми станут свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти или смене имени станут цифровыми. Также брак можно будет зарегистрировать у нотариуса. Данный проект одобрило правительство на заседании 4 декабря, передает rupor.md.

«Одним из основных изменений является устранение классического процесса, который требовал как минимум одного визита в Агентство государственных услуг (ASP) для получения бумажного свидетельства. Отныне акты гражданского состояния будут регистрироваться в электронном формате, а выписки будут выдаваться в цифровом виде», — говорится в сообщении правительства.

Необходимые свидетельства можно будет получить в бумажном виде только по запросу. Следовательно, государственные и частные учреждения больше не будут запрашивать у граждан бумажные документы, а получат прямой доступ к данным через платформы MConnect и SIC Access-Web.

Также сообщается, что все факты и события гражданского состояния, произошедшие за пределами Республики Молдова, будут интегрированы в базу данных ASP.
  • Сегодня, 10:42
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