Депутаты Верховного Совета рассмотрели законопроект коллег из Комитета по образованию. Парламентарии Игорь Буга, Андрей Сафонов и Павел Шинкарюк предложили скорректировать норму о предоставлении права врачам получить отсрочку от призыва на военную службу. В действующей редакции закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» речь идет о врачах государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. При этом в республике есть организации, не относящиеся к системе здравоохранения, пояснили авторы законопроекта, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики.
«В этом году произошел интересный случай, который и подтолкнул к появлению этой инициативы. У нас врачами работают не только в системе здравоохранения. Сегодня врач оканчивает 6 лет специалитета и 2 года ординатуры за счет государства. И если он, допустим, попадает не в систему Минздрава, то он может быть призван в Вооруженные силы. Служить нужно, но мы посчитали, что это расточительство – готовить 8 лет врача и отдавать в солдаты. Поэтому инициативой мы предлагаем убрать из нормы слово «здравоохранения». Например, есть врачи, работающие в УИНе», – пояснил председатель Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.
С учетом дефицита врачей в республике депутаты Верховного Совета поддержали законопроект в первом чтении. Профильный комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан продолжит над ним работу. В случае принятия инициативы в окончательном чтении норма об отсрочке от службы в армии будет распространяться на врачей, постоянно работающих в государственных и муниципальных организациях ПМР.