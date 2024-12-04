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Ирландец может получить несколько лет тюрьмы в Дубае за отправку эмодзи знакомому

Ирландец может получить несколько лет тюрьмы в Дубае за отправку эмодзи знакомому
фото:Stuart Quiney/Facebook /источник gazeta.ru

Ирландцу Стюарту Куини грозит несколько лет тюрьмы за то, что он отправил эмодзи ниндзя своему знакомому

Ирландец может получить несколько лет тюрьмы в Дубае за отправку эмодзи знакомому, пишет gazeta.ru ссылаясь на Daily Mail.

Стюарт Куини приехал в Дубай к своему другу. В один из дней у туриста пропали вещи. Оказалось, их взял хозяин квартиры, у которого приятель ирландца снимал жилье. Арендодатель подумал, что чужое имущество является бесхозным.

Стюарт отправил владельцу жилья шуточное сообщение, в котором обвинил того в краже и попросил вернуть вещи, добавив в текст эмодзи в виде ниндзя и капли крови.

«На самом деле, меня не волнует одежда, это просто вещи, которые принадлежали моей бабушке и были подарком от друга, который очень важен для меня», — рассказал мужчина.

После этого Стюарт поехал домой, а когда вернулся в ОАЭ, его взяли под стражу и доставили в полицейский участок, где сообщили, что он больше не сможет покинуть страну. Причина заключается в тех самых эмодзи, которые были расценены как угроза.

«Стюарту сообщили, что ему может грозить несколько лет тюрьмы в соответствии со строгими законами, запрещающими грубые, оскорбительные или угрожающие текстовые сообщения, даже если они выражены саркастически, в шутку между близкими друзьями или любимыми», — прокомментировали адвокаты.

Мать Стюарта связалась с обвинителем, чтобы разобраться в ситуации, но тот ответил, что не будет забирать заявление из полиции.

Ранее сообщалось, что британцу грозит два года тюрьмы за негативный отзыв о работодателе в Дубае.

33-летний Крейг Баллентайн из Белфаста может провести два года в тюрьме в Дубае после публикации отрицательного отзыва о компании, где он работал. В 2023 году он трудился грумером в салоне красоты для животных, но был вынужден уйти в отпуск по медицинским причинам.

Несмотря на медицинскую справку, его работодатель сообщил о нем как о «скрывшемся» человеке, что привело к потере работы и запрету на выезд. Крейг оставил отзыв в Google о своем работодателе, после чего был арестован в Дубае. Ему предъявили обвинение в клевете.

Крейг теперь не может вернуться к работе и сталкивается с реальной угрозой тюремного заключения. Сейчас адвокаты мужчины пытаются связаться с местными властями, чтобы разобраться в ситуации.
  • Сегодня, 10:59
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