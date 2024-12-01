На сайте МИД ПМР был опубликован комментарий в ответ на последние заявления политического представителя Молдовы Олега Серебряна, прозвучавшие в молдавской прессе.
Приводим текст комментария полностью:
«В связи с опубликованными в молдавских СМИ интерпретациями представителя по политическим вопросам от РМ Олега Серебряна якобы об отсутствии обращения приднестровской стороны с просьбой о помощи считаем важным подчеркнуть следующие аспекты.
Весь многолетний международный переговорный процесс концептуально представляет собой множество прямых системных обращений Приднестровья к Молдове с призывом прекратить применение дискриминационно-ограничительных мер, отказаться от социально-экономического давления и нарушений прав и свобод граждан республики.
Приднестровье многократно обращалось ранее и продолжает обращаться сегодня к молдавской стороне с призывами прекратить блокирование банковско-финансовой деятельности, необоснованное взимание таможенных пошлин, экологических, лицензионных и других платежей, ограничение экспорта промышленных предприятий, воспрепятствование импорту лекарственных средств, медицинского оборудования, удобрений и других жизненно важных товаров, не допускать политически мотивированного уголовного преследования граждан Приднестровья. При этом приднестровская сторона в каждом конкретном случае формулирует конкретные предложения и не отказывается от обсуждения ни одного значимого вопроса текущей повестки дня.
Официальный Кишинёв продолжает уклоняться от реализации конструктивных мер, в том числе предложений, рекомендованных международными посредниками и направленных на стабилизацию ситуации, повышение взаимного доверия, улучшение положения населения и хозяйствующих субъектов. В силу этого факта молдавская сторона несет прямую ответственность за увеличивающийся комплекс проблем, глубина и деструктивный потенциал которых уже выходят на общерегиональный уровень.
В своих комментариях для СМИ молдавский переговорщик пытается уйти от ответственности, вербально самоустраняясь от надвигающихся серьезных проблем, в том числе в энергетической сфере, корни которых кроются в том, что Кишинев длительное время игнорировал усугубляющуюся ситуацию и не приложил никаких практических усилий для своевременного разблокирования банковско-финансовой деятельности, внешней торговли, транспортных услуг и многих других вопросов.
Возникшие сегодня критические опасения в сфере поставок природного газа и энергоснабжения являются прямым следствием политики молдавских властей, саботирующих диалог, игнорирующих интересы поставщика и потребителей, реализующих необоснованные ограничения в отношении жителей и предприятий Приднестровья.
Призываем политического представителя РМ прекратить неуместные попытки перекладывания ответственности за собственные просчёты и отказ от нормального диалога, а вместо интерпретаций использовать имеющиеся время и возможности для скорейшей нормализации взаимодействия с Приднестровьем с целью решения актуальных проблем».