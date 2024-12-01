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Вид рыбы из Днестра запретят в международной торговле

Вид рыбы из Днестра запретят в международной торговле
источник фото: ecology.md

Агентство по охране окружающей среды Молдовы поддержало включение вида рыб в пересмотренное приложение к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

С 3 по 4 декабря 2024 года Агентство по окружающей среде РМ приняло участие в гибридном формате в 103-м заседании Научной обзорной группы CITES, организованном Европейской комиссией в Брюсселе. По итогам консультаций, проведенных со сторонами, участвующими в встрече, по комплексной программе работы, Агентство по охране окружающей среды, как орган управления CITES для Республики Молдова, решительно поддержало тему включения европейского угря (Anguilla anguilla) в Приложение I CITES Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) от 3 марта 1973 г, сообщает noi.md ссылаясь
на MOLDPRES.

Это решение, принятое после углубленного анализа и консультаций с Институтом зоологии Государственного университета Молдовы и Академией наук Молдовы, научным органом CITES Республики Молдова, направлено на защиту этого вида рыб.

Европейский угорь является частью разнообразия ихтиофауны бассейна реки Днестр, особенно в его нижнем течении, и находится под угрозой исчезновения. Включение в Приложение I CITES обычно предполагает запрет международной торговли дикими экземплярами, что способствует сохранению водного биоразнообразия и поддержанию экологического баланса природных экосистем.

Агентство по охране окружающей среды отвечает за выдачу разрешений на импорт, экспорт, реэкспорт и транзит объектов растительного и животного мира, их частей и продуктов, регулируемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
  • Вчера, 11:54
  • DTV
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