Агентство по охране окружающей среды Молдовы поддержало включение вида рыб в пересмотренное приложение к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
С 3 по 4 декабря 2024 года Агентство по окружающей среде РМ приняло участие в гибридном формате в 103-м заседании Научной обзорной группы CITES, организованном Европейской комиссией в Брюсселе. По итогам консультаций, проведенных со сторонами, участвующими в встрече, по комплексной программе работы, Агентство по охране окружающей среды, как орган управления CITES для Республики Молдова, решительно поддержало тему включения европейского угря (Anguilla anguilla) в Приложение I CITES Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) от 3 марта 1973 г, сообщает noi.md ссылаясь на MOLDPRES.
Это решение, принятое после углубленного анализа и консультаций с Институтом зоологии Государственного университета Молдовы и Академией наук Молдовы, научным органом CITES Республики Молдова, направлено на защиту этого вида рыб.
Европейский угорь является частью разнообразия ихтиофауны бассейна реки Днестр, особенно в его нижнем течении, и находится под угрозой исчезновения. Включение в Приложение I CITES обычно предполагает запрет международной торговли дикими экземплярами, что способствует сохранению водного биоразнообразия и поддержанию экологического баланса природных экосистем.
Агентство по охране окружающей среды отвечает за выдачу разрешений на импорт, экспорт, реэкспорт и транзит объектов растительного и животного мира, их частей и продуктов, регулируемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.