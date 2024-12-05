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В Бендерах открывается Воскресная школа

В Бендерах открывается Воскресная школа
Фото: Первый Приднестровский

В Бендерах открывается Воскресная школа. Она будет находиться на территории Александро-Невского парка. Класс оборудовали в бывшей кордегардии – помещении для караула, который охранял вход в крепость. Занятия будут проводиться каждое воскресенье: первое пройдёт уже 8 декабря. Посещать школу могут дети в возрасте от 5 до 12 лет. Единовременно аудитория может вместить до 35 человек, передает novostipmr.com.

Как рассказал настоятель храма Александра Невского протоиерей Михаил Лунгу, на занятиях с детьми будут говорить об основах православной веры, законе Божием. В учебную программу также войдут церковные песнопения, творческие направления.

«Занятия будут идти 1,5-2 часа. В 9:00 в храме начинается служба, и вот пока идёт служба, дети будут заниматься. Уже составлен учебный план, определены преподаватели. Посещать Воскресную школу может каждый, главное, чтобы у ребёнка было желание», - пояснил священнослужитель.

Объёмной информацией загружать детей не будут, т. к. понимают, что в школе у них достаточная нагрузка основными уроками.

Отметим, что открытие Воскресной школы стало возможным благодаря Президенту Вадиму Красносельскому. Учебный класс удалось открыть при его поддержке, а также приобрести туда необходимое оборудование и канцтовары.

Первое занятие в Воскресной школе состоится 8 декабря.
  • Вчера, 11:57
  • DTV
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