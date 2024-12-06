Мировые цены на сливочное масло в ноябре продолжили рост до рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченности запасов, особенно в Западной Европе, а индекс молочной продукции за год подскочил на 20%, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает ria.ru.
"Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря сильному внутреннему и международному спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе", - говорится в материалах ФАО. "Цены на сыр также выросли, что отражает ограниченность возможностей для удовлетворения растущего спроса на его импорт", - добавили там.
Но наибольший рост, согласно анализу ФАО, продемонстрировали международные котировки на сухое молоко, в частности, на сухое цельное молоко, что было обусловлено восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе.
В итоге индекс цен на молочные продукты, который подсчитывает организация, в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,9 пункта выше уровня октября и на 23,4 пункта выше уровня годичной давности (рост на 20%).