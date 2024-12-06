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Мировые цены на сливочное масло в ноябре выросли до рекордных значений

Мировые цены на сливочное масло в ноябре выросли до рекордных значений
фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/источник:объясняем.рф

Мировые цены на сливочное масло в ноябре продолжили рост до рекордных значений из-за высокого спроса и ограниченности запасов, особенно в Западной Европе, а индекс молочной продукции за год подскочил на 20%, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает ria.ru.

"Мировые цены на сливочное масло растут четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного уровня благодаря сильному внутреннему и международному спросу на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе", - говорится в материалах ФАО.
"Цены на сыр также выросли, что отражает ограниченность возможностей для удовлетворения растущего спроса на его импорт", - добавили там.

Но наибольший рост, согласно анализу ФАО, продемонстрировали международные котировки на сухое молоко, в частности, на сухое цельное молоко, что было обусловлено восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе.

В итоге индекс цен на молочные продукты, который подсчитывает организация, в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,9 пункта выше уровня октября и на 23,4 пункта выше уровня годичной давности (рост на 20%).

  • Вчера, 12:03
  • DTV
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