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Тариф на установку водомера

Тариф на установку водомера
источник фото: point.md

Правительство Приднестровья установило предельный уровень тарифа на услуги по установке (монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения на следующий год, передает newspmr.com.

Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 22 ноября 2024 года №1152 «Об установлении на 2025 год предельного уровня тарифа на услуги по установке (монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения» предписано:

- установить на 2025 год предельный уровень тарифа на услуги по установке (монтажу), наладке прибора учета расхода воды для населения Приднестровской Молдавской Республики в размере 172,30 рублей Приднестровской Молдавской Республики.

Документ вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года включительно.

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Вчера, 12:09
  • DTV
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