Такие цифры привели специалисты Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи после проведения выездных флюорографических исследований микрорайонов города и близлежащих сел. В 2024 году Республиканская туберкулезная больница выделила центру передвижной флюороавтобус, что позволило осмотреть за 11 месяцев более 4000 человек. Из общего числа обследованных выявлены:
- 11 случаев онкопатологии;
76 – признаки сердечно-сосудистых заболеваний;
- 20 случаев пневмонии.
На сайте Министерства здравоохранения республики отмечается, что такого рода мероприятия проводятся врачами в рамках профилактической работы с туберкулёзом и другими заболеваниями органов грудной клетки. В прошлом году этой услугой воспользовались 25 тысяч человек.