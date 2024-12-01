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В передвижном флюороавтобусе обследованы более 4 тысяч бендерчан и жителей близлежащих сел

В передвижном флюороавтобусе обследованы более 4 тысяч бендерчан и жителей близлежащих сел
фото: novostipmr.com

Такие цифры привели специалисты Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи после проведения выездных флюорографических исследований микрорайонов города и близлежащих сел. В 2024 году Республиканская туберкулезная больница выделила центру передвижной флюороавтобус, что позволило осмотреть за 11 месяцев более 4000 человек. Из общего числа обследованных выявлены:

- 11 случаев онкопатологии;

76 – признаки сердечно-сосудистых заболеваний;

- 20 случаев пневмонии.

На сайте Министерства здравоохранения республики отмечается, что такого рода мероприятия проводятся врачами в рамках профилактической работы с туберкулёзом и другими заболеваниями органов грудной клетки. В прошлом году этой услугой воспользовались 25 тысяч человек.

Пройди обследование – это бесплатно!
  • Вчера, 12:22
  • DTV
  • Просмотров: 88
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