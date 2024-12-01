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Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран
фото: AP Photo/ Valentina Petrova

Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран. Об этом сообщило Минэнерго Украины, передает ТАСС.

"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 12 040 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 052 МВт", - говорится в Telegram-канале министерства.

В ведомстве вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.

Власти Украины признают, что страна с весны потеряла 9 ГВт генерации, что составляет порядка 50% всех ее мощностей. По данным премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, повреждено почти 90% всей тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. В первые месяцы лета в стране практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был доведен до технически возможного максимума. Новое массовое повреждение энергетической инфраструктуры произошло 17 ноября. Страна вернулась к веерным и аварийным отключениям света.

  • Вчера, 13:01
  • DTV
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