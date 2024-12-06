В Госслужбе судебных исполнителей презентовали единую базу данных должников. С 15 декабря она будет в общем доступе. Ресурс собрал воедино информацию обо всех гражданах Приднестровья, у которых есть невыплаченные долги, подтверждённые судом, пишет novostipmr.com.
Система проста: нужно ввести данные по физическому (ФИО, дата рождения и т. д.) или юридическому (название) лицу и получить всю информацию о его долгах.
Будут отображаться данные о том, почему было возбуждено исполнительное производство, какова сумма долга. Будет там и телефон судебного исполнителя, у которого можно узнать все детали.
«Сервис будет полезен всем заинтересованным лицам. Допустим, вам нужно покинуть пределы нашего государства и знать, не будет ли сложностей на границе. Можно заранее узнать, не являетесь ли вы должником, и уже принять меры. Вы зашли на сайт заранее, узнали, что у вас нет никаких долгов, и вы можете спокойно покидать пределы государства без всяких препятствий», – пояснила представитель Министерства юстиции.
Долги могут быть самые разные. Это неоплаченные штрафы ГАИ за нарушение ПДД, коммунальные платежи на большую сумму и за определённый срок, алиментные обязательства и иные.
Кстати, в единой базе данных отображаются не только размер долга и причина его появления. Там же будут и ограничительные меры, которые применяют в ряде случаев. Они могут быть абсолютно разные в зависимости от категории исполнительного документа, от того, кто должник, какая сумма долга.
«Самая крайняя мера – это ограничение на выезд за пределы Приднестровья. Её применяют только в случае накопления большой задолженности и злостного уклонения от уплаты. Арест имущества – тоже очень действенная мера. Ещё есть розыск, мы объявляем в него человека тогда, когда не знаем, где находится должник либо его имущество. К алиментщикам добавляется ещё ограничение пользования специальным правом управления транспортным средством», – отметили в Госслужбе судебных исполнителей.
Вся информация, которую могут получить пользователи ресурса, находится в публичном доступе. Той, которая бы нарушила закон о персональных данных, там нет.