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В аэропорту Кишинева вырос пассажиропоток

В аэропорту Кишинева вырос пассажиропоток
фото: nokta.md

Международный аэропорт Кишинева завершил ноябрь с общим трафиком 307 150 посаженых и высаженных пассажиров.

Прогнозы в этом аспекте подтвердились на 161,7%, передает noi.md.

При этом рост пассажиропотока по сравнению с ноябрем 2023 года составляет 59,7% или 114 856 пассажиров.

Что касается количества перемещений самолетов, то они составили 2619 посадок и взлетов.

Наибольший рост пассажиропотока в ноябре 2024 года зафиксирован на направлениях:

Кишинев – Шарм-эль-Шейх – 19 153 пассажира;

Кишинев – Лондон – 12 012 пассажиров;

Кишинев – Милан – 11 525 пассажиров;

Кишинев – Стамбул – 8940 пассажиров;

Кишинев – Рим – 6291 пассажир;

Кишинев – Вена – 5878 пассажиров;

Кишинев – Франкфурт – 5151 пассажир;

Кишинев – Варшава – 4982 пассажира;

Кишинев – Венеция – 3949 пассажиров;

Кишинев – Анталья – 3323 пассажира;

Кишинев – Баку – 2870 пассажиров;

Кишинев – Тель-Авив – 2794 пассажира;

Кишинев – Тбилиси – 2378 пассажиров.

При этом по новым направлениям в ноябре было перевезено 29 663 пассажира или 9,66% от общего пассажиропотока, а именно:

Кишинев – Стамбул (SAW) – 9 962 пассажира;

Кишинев – Абу-Даби – 5 443 пассажира;

Кишинев – Будапешт – 3364 пассажира;

Кишинев – Афины – 3250 пассажиров;

Кишинев – Прага – 2174 пассажира;

Кишинев – Рига – 1817 пассажиров;

Кишинев – Гамбург – 1480 пассажиров;

Кишинев – Штутгарт – 1030 пассажиров;

Кишинев – Занзибар – 896 пассажиров;

Кишинев – Кельн – 247 пассажиров.

Данные по грузовому сегменту в ноябре 2024 года свидетельствуют о том, что было отгружено около 337,4 тонны, что на 23,1% больше, чем в ноябре прошлого года.
  • Вчера, 13:14
  • DTV
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