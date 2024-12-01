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ГАИ подвели итоги недели операция «Зимние шины»

ГАИ подвели итоги недели операция «Зимние шины»
фото: пресс-центр МВД ПМР

С 1 по 6 декабря включительно сотрудники ГАИ проверяли общественный транспорт, уделяя особое внимание техническому состоянию, наличию огнетушителей, аварийных выходов и сезонной резины, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

По итогам рейда к ответственности привлекли 64 человека:

- 41 водитель за управление транспортными средствами с техническими неисправностями. В их числе 3 автолюбителя из-за отсутствия зимних шин.

- 3 водителя за переоборудование автомобиля;

- 3 водителя не прошли предрейсовый медосмотр;

- 3 — за нарушение правил пожарной безопасности;

- 1 — управлял транспортом, не прошедшим техосмотр;

- 1— не заполнил билетно-учётный лист.

За допуск на линию таких маршруток, 12 механиков заплатят штраф по 276 рублей.

Цель рейда — обеспечение безопасности пассажиров в зимний период.
  • Вчера, 13:28
  • DTV
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