С 1 по 6 декабря включительно сотрудники ГАИ проверяли общественный транспорт, уделяя особое внимание техническому состоянию, наличию огнетушителей, аварийных выходов и сезонной резины, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
По итогам рейда к ответственности привлекли 64 человека:
- 41 водитель за управление транспортными средствами с техническими неисправностями. В их числе 3 автолюбителя из-за отсутствия зимних шин.
- 3 водителя за переоборудование автомобиля;
- 3 водителя не прошли предрейсовый медосмотр;
- 3 — за нарушение правил пожарной безопасности;
- 1 — управлял транспортом, не прошедшим техосмотр;
- 1— не заполнил билетно-учётный лист.
За допуск на линию таких маршруток, 12 механиков заплатят штраф по 276 рублей.
Цель рейда — обеспечение безопасности пассажиров в зимний период.