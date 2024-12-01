Dnestr.TV

 
0

Нотр-Дам открылся спустя пять лет

Нотр-Дам открылся спустя пять лет
фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Собор Парижской Богоматери открылся после пятилетней реконструкции. Он был закрыт для посетителей со времен пожара, произошедшего в апреле 2019 года, восстановление собора завершили лишь в ноябре 2024-го.

В ходе торжественной церемонии архиепископ Парижский Лоран Ульрих распахнул двери собора, предварительно несколько раз ударив в них посохом. После этого в здание пустили гостей. В их числе – президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, избранный лидер США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, глава Украины Владимир Зеленский и другие. Действующий президент США Джо Байден посетить открытие не смог, однако вместо него во французскую столицу приехала первая леди Джилл Байден, передает gazeta.ru.

Мероприятие проходит в условиях повышенной безопасности: граждан досматривает полиция, на набережной Сены дежурит спецназ, район патрулирует вертолет. Также из-за визита высокопоставленных гостей центр Парижа закрыли для пешеходов. Местные жители вынуждены наблюдать за церемонией через заградительные решетки.

Собор восстановили в его историческом виде, однако некоторые заново созданные элементы, например, алтарь, купель и сиденья, получили современный облик. Также специалистам пришлось полностью восстанавливать сгоревшие шпиль и крышу – для реставрации последней потребовалось специальное разрешение Макрона, которое позволило использовать для работ 460 тонн запрещенного во Франции свинца.
  • Сегодня, 10:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Флоренция ужесточила запреты для туристов
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Комитет по региональной политике обсудил изменения в за ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Флоренция ужесточила запреты для туристов
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Комитет по региональной политике обсудил изменения в за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM