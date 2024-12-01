В 2023 году в Республике Молдова живыми родились 24 тысячи детей. Этот показатель ниже, чем в предыдущие отчетные годы, 2021 и 2019 годы, когда родилось 29,3 тысячи и 32,4 тысячи детей, соответственно. Национальное бюро статистики (НБС) РМ уточняет, что гендерное соотношение составляет 50,9% - мальчики и 49,1% - девочки. Каждый пятый ребенок родился вне брака, - передает IPN.
Больше всего детей на 1000 жителей родилось в районах Унгень, Хынчешть, Штефан-Водэ и Кантемир. А меньше всего - в муниципии Кишинэу и преимущественно в северных районах - Бричень, Окница, Единец, Дондушень.
На 1 января 2024 года общее количество детей в возрасте от 0 до 17 лет составило более 508,6 тысячи.
Доля детей в общей численности населения составила 21%.
Младенческая смертность детей до 1 года выросла в 2023 году до 10 смертей на 1000 детей. За предыдущие отчетные годы, 2021 и 2019, на 1000 детей приходилось 8,5 и 8,4 смертей, соответственно.
При этом ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась почти на 3 года по сравнению с 2021 годом. Самая высокая продолжительность жизни отмечена у девочек - 76,4 года, по сравнению с мальчиками - 67,5 года.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет 25,3 года. Доля женщин, рожающих до 20 лет, снизилась в 2023 году до 5,8% по сравнению с 6% в 2021 году и 5,9% в 2019 году.
По данным НБС, в 28% домохозяйств есть дети, а в 72% домохозяйств их нет. Большинство, а это 48%, семей имеют только одного ребенка. Двое детей имеют 37% семей, а трое детей есть лишь в 15% семей.
9% домохозяйств управляются одним из родителей, а в 16% домохозяйств кто-то из членов семьи находится за границей.