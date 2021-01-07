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Антимонии от Семена Когана

Антимонии от Семена Когана
источник фото: bibldrog.by

Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом. Сегодня, представляем Вашему вниманию антимонии, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра"

Антимонии – размышления

Если с первого вы взгляда полюбили, не лучше ль вам вообще закрыть глаза?
* * *
Не надо много слов, чтоб говорить, о чём вы не мечтали!
* * *
Если считаете, я виноват, отложите ваш калькулятор, и начнем сводить счеты!
* * *
Своему врагу вы заказали пьедестал, а сами где решили схорониться?
* * *
А если нету повести печальнее на свете, пишите оды!
* * *
Я вас любил, а толку-то, коль вся вы толконутая?
* * *
А если вы решили мне открыться, накройтесь хоть верблюжьим одеялом!
* * *
А для награды всегда есть место в жизни под градом!
* * *
А если вы по жизни тот еще артист, то почему ломаете комедию?
* * *
Не зарывайте глубже свой талант! Вас после смерти всё равно не откопают!
* * *
А если вас увидит заграница, то в зеркале вы все равно такая!
* * *
Когда не отвечают за себя, то для учебы вы спасли другого!
* * *
Ужель та самая Татьяна, что не в Татьянин день визжала?
* * *
А надо ли, чтоб пядей было семь во лбу, коль видеть вы хотите всех в гробу!
* * *
А коль хотите вы прожить до старости глубокой и чтоб копыта вовсе не отбросить, копайте глубже,
чтоб копыта эти схоронить!
* * *
А смысл какой нам из штанов выпрыгивать, коль тина жизни засосать желает?
* * *
А коль смеётесь вы в лицо мне постоянно, то значит мною лечите себя!
* * *
Вы дали ему в ухо неразумно! Он с носом всё равно большим остался!
* * *
К чему нам жить с получки до получки, когда всё тратится мгновенно на зазнобу?
* * *
Не делайте себе врага из друга! Сначала пусть хоть крышу вам починит!
* * *
А коль приехать вы хотите в гости к нам, то я готов вас встретить в «Метрополе»!
* * *
Не надо быть большим интеллигентом, абонемент вам туалетный не положен!
* * *
А если нет почтения к друзьям, то пили с ними не до громкой драки!
* * *
Не плачьте зря по прошлому, друзья! Оно еще вернется к вам по-настоящему!
* * *
Когда игра вообще не стоит свеч, то свечи лучше припасите для собора!
* * *
А чтоб не угнетала аксиома, решайте то, что только возвышает!
* * *
А нужен ли успех вам, господа, коль вечно вы для худшего живете?
* * *
Нам будущее светлое сгодится, когда над кладбищем прожектор загорится!
* * *
Когда бы в зеркало глядели на себя, то видели бы то, что против стало!
* * *
А коль живете вы с высоким напряженьем, то подключитесь к лампе, чтоб не даром!
* * *
Хочу вас видеть всю неповторимой! Зачем же повторять, что я – идиот?
* * *
Нет, вы не заслужили наказанье! А что заслужите, вам тоже не к добру!
* * *
Не будьте некрасивыми для всех! Вас красота специально наказала!
* * *
Добейтесь справедливости скорей, чтоб спрятать её как-нибудь подальше!
* * *
Да, счастливы вы, верно! Нет сомнений! Но почему сидите на диете?
* * *
Пусть вы, конечно, далеко не Мать Тереза, а ближе, как на вас без ужаса глядеть?
* * *
А если вас достанут не у дачи, то значит ли, что вы укрылись в доме?
* * *
Я вам приятных слов наговорил на целый рубль, а вы мне лишь полтинник возвратили!
* * *
Я отрицать готов вас до рассвета! А делать что, коль с вами мы не спали?
* * *
Не надо песен слишком мелодичных! Мы подпеваем всё равно для дела!
* * *
А коль всегда мы знаем, что хотим, не лучше ли хотеть, чего не знаем?
* * *
Я вас узнал практически в постели, но пол свой от меня вы утаили!
* * *
Для всякой жизни важен результат! Но результат не важен для порывов!
* * *
Чтобы узнать, какая вы, мадам, я переспал со всеми, кто вас знал! И не ошибся, вы бессонницей
страдали!
* * *
Когда я прятался от мужа под кроватью, я понял, что кровать должна быть жесткой!
* * *
Вы были неправы, когда я под диваном, как любовник схоронился! В шкафу удобнее стихию
переждать!
* * *
По мне бы лучше враг один, чем дюжина друзей!
* * *
Не прячьте голову в песок, как страус. Вы все равно не та, простите, птица!
* * *
Не обогнать вам самого себя! Вы из себя не вышли, друг, ни разу!
* * *
А чтобы с ясной носиться головою, забудьте, что вы бились ей о стенку!
* * *
Набить оскому вам не угрожает! Набили вы себе уже все шишки!
* * *
А если дали вы по недоразуменью Маху, то не рассказывайте мужу о свершенном!
* * *
А коли вас лишили в детстве ласки, то мне платить за ресторан накладно!
* * *
Когда мне дали вы мешком по голове, я понял, ваш резерв неисчерпаем!
* * *
Нашёл я своё место не под солнцем, а в заключеньи, где вас тоже нагревают.
* * *
Я вас любил отчаянно-игриво, но место то не оказалось нужным!
* * *
Прошу вас, дамочка, вам глупость не к лицу, не говорите то, что не расслышали!
* * *
А если вы закроете глаза, то всё равно ответите за то, что не увидели!
* * *
А если уложились вы в постель, то, вас прошу, крутиться не забудьте!
* * *
Пусть дружба хоть останется горячей, если любовью вы меня нагрели!
* * *
А если бьют по роже, господа, то защищаться лучше прежде снизу!
* * *
Я вам, мадам, признателен безмерно за то, что не успели сделать для меня!
* * *
Не надо лишних слов, хватает и излишнего молчанья!
* * *
Вы были столь свежи, что мне хотелось вами освежиться!
* * *
А коль писателя задаром публикуют, то значит деньги он готовит для попойки!
* * *
Пусть вы случайно загремели по статье! Не проще ль было бы читать вам в тишине!
* * *
Пусть всё, мадам, проходит. Но и вы не инвалид!
* * *
  • Сегодня, 11:10
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