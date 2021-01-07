Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом. Сегодня, представляем Вашему вниманию антимонии, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра"
Антимонии – размышления
Если с первого вы взгляда полюбили, не лучше ль вам вообще закрыть глаза? * * * Не надо много слов, чтоб говорить, о чём вы не мечтали! * * * Если считаете, я виноват, отложите ваш калькулятор, и начнем сводить счеты! * * * Своему врагу вы заказали пьедестал, а сами где решили схорониться? * * * А если нету повести печальнее на свете, пишите оды! * * * Я вас любил, а толку-то, коль вся вы толконутая? * * * А если вы решили мне открыться, накройтесь хоть верблюжьим одеялом! * * * А для награды всегда есть место в жизни под градом! * * * А если вы по жизни тот еще артист, то почему ломаете комедию? * * * Не зарывайте глубже свой талант! Вас после смерти всё равно не откопают! * * * А если вас увидит заграница, то в зеркале вы все равно такая! * * * Когда не отвечают за себя, то для учебы вы спасли другого! * * * Ужель та самая Татьяна, что не в Татьянин день визжала? * * * А надо ли, чтоб пядей было семь во лбу, коль видеть вы хотите всех в гробу! * * * А коль хотите вы прожить до старости глубокой и чтоб копыта вовсе не отбросить, копайте глубже, чтоб копыта эти схоронить! * * * А смысл какой нам из штанов выпрыгивать, коль тина жизни засосать желает? * * * А коль смеётесь вы в лицо мне постоянно, то значит мною лечите себя! * * * Вы дали ему в ухо неразумно! Он с носом всё равно большим остался! * * * К чему нам жить с получки до получки, когда всё тратится мгновенно на зазнобу? * * * Не делайте себе врага из друга! Сначала пусть хоть крышу вам починит! * * * А коль приехать вы хотите в гости к нам, то я готов вас встретить в «Метрополе»! * * * Не надо быть большим интеллигентом, абонемент вам туалетный не положен! * * * А если нет почтения к друзьям, то пили с ними не до громкой драки! * * * Не плачьте зря по прошлому, друзья! Оно еще вернется к вам по-настоящему! * * * Когда игра вообще не стоит свеч, то свечи лучше припасите для собора! * * * А чтоб не угнетала аксиома, решайте то, что только возвышает! * * * А нужен ли успех вам, господа, коль вечно вы для худшего живете? * * * Нам будущее светлое сгодится, когда над кладбищем прожектор загорится! * * * Когда бы в зеркало глядели на себя, то видели бы то, что против стало! * * * А коль живете вы с высоким напряженьем, то подключитесь к лампе, чтоб не даром! * * * Хочу вас видеть всю неповторимой! Зачем же повторять, что я – идиот? * * * Нет, вы не заслужили наказанье! А что заслужите, вам тоже не к добру! * * * Не будьте некрасивыми для всех! Вас красота специально наказала! * * * Добейтесь справедливости скорей, чтоб спрятать её как-нибудь подальше! * * * Да, счастливы вы, верно! Нет сомнений! Но почему сидите на диете? * * * Пусть вы, конечно, далеко не Мать Тереза, а ближе, как на вас без ужаса глядеть? * * * А если вас достанут не у дачи, то значит ли, что вы укрылись в доме? * * * Я вам приятных слов наговорил на целый рубль, а вы мне лишь полтинник возвратили! * * * Я отрицать готов вас до рассвета! А делать что, коль с вами мы не спали? * * * Не надо песен слишком мелодичных! Мы подпеваем всё равно для дела! * * * А коль всегда мы знаем, что хотим, не лучше ли хотеть, чего не знаем? * * * Я вас узнал практически в постели, но пол свой от меня вы утаили! * * * Для всякой жизни важен результат! Но результат не важен для порывов! * * * Чтобы узнать, какая вы, мадам, я переспал со всеми, кто вас знал! И не ошибся, вы бессонницей страдали! * * * Когда я прятался от мужа под кроватью, я понял, что кровать должна быть жесткой! * * * Вы были неправы, когда я под диваном, как любовник схоронился! В шкафу удобнее стихию переждать! * * * По мне бы лучше враг один, чем дюжина друзей! * * * Не прячьте голову в песок, как страус. Вы все равно не та, простите, птица! * * * Не обогнать вам самого себя! Вы из себя не вышли, друг, ни разу! * * * А чтобы с ясной носиться головою, забудьте, что вы бились ей о стенку! * * * Набить оскому вам не угрожает! Набили вы себе уже все шишки! * * * А если дали вы по недоразуменью Маху, то не рассказывайте мужу о свершенном! * * * А коли вас лишили в детстве ласки, то мне платить за ресторан накладно! * * * Когда мне дали вы мешком по голове, я понял, ваш резерв неисчерпаем! * * * Нашёл я своё место не под солнцем, а в заключеньи, где вас тоже нагревают. * * * Я вас любил отчаянно-игриво, но место то не оказалось нужным! * * * Прошу вас, дамочка, вам глупость не к лицу, не говорите то, что не расслышали! * * * А если вы закроете глаза, то всё равно ответите за то, что не увидели! * * * А если уложились вы в постель, то, вас прошу, крутиться не забудьте! * * * Пусть дружба хоть останется горячей, если любовью вы меня нагрели! * * * А если бьют по роже, господа, то защищаться лучше прежде снизу! * * * Я вам, мадам, признателен безмерно за то, что не успели сделать для меня! * * * Не надо лишних слов, хватает и излишнего молчанья! * * * Вы были столь свежи, что мне хотелось вами освежиться! * * * А коль писателя задаром публикуют, то значит деньги он готовит для попойки! * * * Пусть вы случайно загремели по статье! Не проще ль было бы читать вам в тишине! * * * Пусть всё, мадам, проходит. Но и вы не инвалид! * * *