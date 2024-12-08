Dnestr.TV

 
0

Назван напиток, помогающий побороть гипертонию

Назван напиток, помогающий побороть гипертонию
фото: Depositphotos

Ученые из Колледжа Stikes Muhammadiyah Ciamis (Индонезия) установили, что употребление томатного сока не только насыщает организм витаминами, но и помогает контролировать кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в журнале Vocational Nursing Science, пишет gazeta.ru.

Гипертония, или повышенное кровяное давление, продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения, затрагивая миллионы людей по всему миру и приводя к сотням тысяч летальных исходов ежегодно. Повышенное давление повреждает стенки кровеносных сосудов, способствуя их утолщению, уплотнению и атеросклеротическим изменениям. Это повышает риск опасных для жизни состояний, таких как инфаркт и инсульт.

В эксперименте, направленном на оценку эффективности томатного сока для снижения давления, участвовал пожилой доброволец с гипертонией, который не применял никакие методы для контроля своего состояния. Пациент употреблял томатный сок дважды в день на протяжении трех дней. Результаты показали, что это простое вмешательство помогло снизить кровяное давление с 160/100 мм рт. ст. до 150/90 мм рт. ст.

По мнению ученых, томаты, богатые витаминами A, B, C, калием и другими полезными веществами, продемонстрировали свое положительное воздействие благодаря комплексному влиянию на организм. Калий поддерживает осмотическое давление жидкостей организма, участвует в регуляции водного и кислотно-щелочного баланса и регулирует циклы сокращения и расслабления сердечной мускулатуры. Витамин С отличается способностью разжижать кровь, а витамин В помогает обеспечивать кровоснабжение сердца.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление томатного сока может стать важным дополнением к традиционным методам лечения гипертонии, предоставляя доступный и натуральный способ улучшить качество жизни миллионов людей.
  • Сегодня, 11:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Флоренция ужесточила запреты для туристов
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Комитет по региональной политике обсудил изменения в за ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу ...
  • В Одессе отремонтируют крупное бомбоубежище
  • В Румынии хотят изменить правила торговли овощами и фру ...
  • В Кицканах огнеборцы ликвидировали пожар площадью 16 кв ...
  • Песня «Now and Then» The Beatles, созданная с помощью И ...
  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Флоренция ужесточила запреты для туристов
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Комитет по региональной политике обсудил изменения в за ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM