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Постпред РФ заявил, что силы НАТО собираются у границ России

Постпред РФ заявил, что силы НАТО собираются у границ России
фото: Johanna Geron/Reuters

Постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил, что НАТО копит силы на границе с Россией, угрожая разместить системы для ядерного оружия, пишет gazeta.ru.

«Наблюдается концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии и Российской Федерации, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», — поделился Васильев.

До этого Васильев говорил, что страны Запада стремятся «оттянуть» Армению от союзников Еревана по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Васильева, в России и в ОДКБ встревожены действиями внешних сил в регионе, а также властей Армении, которые могут привести к дестабилизации ситуации на Кавказе.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в рамках XV Азиатской конференции клуба «Валдай» заявлял, что Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на территорию региона Юго-Восточной Азии.
  • Сегодня, 09:10
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