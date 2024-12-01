Индекс мировых цен на продовольственные товары вырос в ноябре 2024 года до самого высокого уровня с апреля 2023 года и увеличился на 0,5 процента по сравнению с октябрем.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), главным образом это произошло в результате резкого роста международных котировок растительного масла, передает noi.md.
Индекс ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на ряд основных продовольственных товаров, составил в ноябре 127,5 пункта, что на 5,7 процента выше, чем год назад, но все еще на 20,4 процента ниже максимального уровня марта 2022 года.
Резкий рост стоимости растительного масла
Индекс цен на растительное масло в ноябре увеличился на 7,5 процента по сравнению с октябрем, что стало вторым значительным повышением за два месяца и на 32 процента превысило уровень годичной давности.
Мировые цены на пальмовое масло выросли на фоне опасений по поводу более низкого, чем ожидалось, объема производства из-за обильных осадков в Юго-Восточной Азии.
Котировки соевого масла увеличились на фоне глобального спроса на импорт, а стоимость рапсового и подсолнечного масла возросла в результате сокращения глобального предложения.
Молочные продукты
Индекс цен на молочные продукты в ноябре сохранил тенденцию к росту, увеличившись на 0,6 процента по сравнению с октябрем, что обусловлено восстановлением мирового спроса на сухое цельное молоко.
Цены на сливочное масло достигли нового рекордного уровня на фоне высокого спроса и ограниченных запасов в Западной Европе, в то время как цены на сыр выросли из-за ограниченных возможностей экспорта.
Снижение других индексов
Индекс цен на зерновые упал на 2,7 процента, что на восемь процентов ниже, чем годом ранее. Мировые цены на пшеницу снизились из-за ослабления международного спроса на импорт и увеличения поставок в связи с продолжающимся сбором урожая в Южном полушарии.
Мировые цены на кукурузу оставались стабильными, поскольку высокий внутренний спрос в Бразилии и возросший спрос Мексики на поставки из Соединенных Штатов Америки компенсировались благоприятной погодой в Южной Америке, снижением спроса на украинские поставки и сезонным давлением, вызванным продолжающимся сбором урожая в США.
Индекс цен на рис в ноябре снизился на четыре процента, что обусловлено усилением конкуренции на рынке и колебаниями валютных курсов.
Средняя стоимость сахара снизилась на 2,4 процента по сравнению с октябрем, на что повлияло начало сезона в Индии и Таиланде и ослабление опасений относительно перспектив урожая сахарного тростника в следующем году в Бразилии, где недавние дожди повысили влажность почвы.
Индекс цен на мясо в ноябре снизился на 0,8 процента, в основном за счет снижения котировок на свинину в Европейском союзе, что отражает стабильные поставки и сохраняющийся низкий мировой и внутренний спрос. Мировые цены на яйца и мясо птицы незначительно снизились, в то время как международные котировки на мясо крупного рогатого скота оставались стабильными.
Прогноз ФАО
Согласно обзору ФАО «Спрос и предложение на зерновые», опубликованному в эту пятницу, мировое производство зерновых в 2024 году снизится примерно на 0,6 процента по сравнению с предыдущим годом и составит 2 841 миллион тонн. Тем не менее это второй по величине объем производства за всю историю.
Мировое производство пшеницы в 2024 году ожидается на уровне 2023 года – 789 миллионов тонн, а производство кукурузы снизится на 1,9 процента по сравнению с предыдущим годом – до 1 271 миллиона тонн из-за более низких, чем ожидалось, урожаев в странах Европейского союза и США. Прогноз ФАО по мировому производству риса на 2024/25 год несколько изменился: он предполагает увеличение на 0,8 процента – до рекордного уровня в 538,8 миллиона тонн.
В 2025 году более низкие цены на пшеницу могут помешать расширению площадей посевов озимой пшеницы в Северном полушарии. Осадки ниже нормы в основных регионах выращивания пшеницы в Российской Федерации привели к низкому уровню влажности почвы, что негативно сказалось на посевных работах. Напротив, благоприятная влажность почвы и политика государственной поддержки, а также выгодные цены должны стимулировать расширение посевных площадей в Китае и Индии.