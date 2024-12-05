Одесский городской совет утвердил бюджет территориальной громады на следующий год в размере 12 миллиардов 124,4 миллиона гривен. Основные акценты в бюджете-2025 сделаны на восстановлении города, поддержке социальных программ и развитии инфраструктуры, пишет edinaya-odessa.org.
Основные направления расходов:
Социальная сфера: Более 40% бюджета направлено на образование, социальную защиту, медицину, культуру и спорт. Особое внимание уделено поддержке ветеранов, малообеспеченных слоев населения и реализации программ "Ветеран Одессы", "Несокрушимая Одесса" и "Равенство". Коммунальное хозяйство: Значительная часть средств выделена на поддержку коммунальных предприятий, таких как "Теплоснабжение города Одессы" и "Одесгорэлектротранс". Также предусмотрено финансирование на ремонт дорог, освещение и благоустройство города. Инфраструктура: Бюджет предусматривает средства на восстановление и развитие инфраструктуры города, пострадавшей в результате военных действий. Европейская интеграция: Городские власти продолжат работу над интеграцией Одессы в европейское пространство. Источники доходов: Основным источником доходов городского бюджета являются налоговые поступления. Более 96% доходов общего фонда формируются за счет налогов на доходы физических лиц, единого налога, налога на имущество, акцизного налога и местных сборов.