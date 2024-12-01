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Молдова лидирует по закупкам масла и сыров из Украины

Молдова лидирует по закупкам масла и сыров из Украины
Фото azerbaijan_stockers, freepik.com/источник sport-express.ru

По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе-октябре 2024 года на экспорт было отправлено 6,1 тыс. тонн сливочного масла собственного производства. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном эквиваленте экспорт сливочного масла составил $40,5 млн, что на 11,9% больше показателя за 10 месяцев 2023 года, передает logos-pres.md.

Больше всего украинского масла в течение 10 месяцев этого года закупили Молдова (41,3%), Азербайджан (13,9%) и Болгария (8,7%).

В то же время экспорт украинских сыров за январь-октябрь 2024 года составил 10,1 тыс. тонн – на 40,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В денежном эквиваленте экспорт за 10 месяцев принес $43,7 млн, что на 34% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-октябре 2024 года были Молдова (33,1%), Казахстан (30,2%), а также Германия (9,3%).

Напомним, что в начале ноября украинские переработчики молока, упирая на сложности военного времени, просили власти Молдовы упростить процедуры инспекции украинских молочных предприятий Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов РМ (ANSA).

«Поскольку военные действия на территории Украины осложняют выезд молдавских инспекторов для проверок предприятий, было предложено упрощение процедуры: дистанционные проверки с участием и с гарантией Госналогслужбы Украины», — аргументировали просьбу в Союзе молочных предприятий Украины.

Однако в ANSA в удовлетворении этой просьбы отказали, сославшись на заботу о молдавских потребителях.
  • Сегодня, 09:33
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