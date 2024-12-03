Гости, останавливающиеся в арендованном жилье в Италии, например, через Airbnb или Booking, теперь должны лично встречаться с владельцами.
В европейских странах растет недовольство распространением объектов недвижимости Airbnb и нарушением уклада жизни в районах, передает euronews.com.
Ранее в этом году жители таких городов, как Рим, Флоренция и Милан, испортили сейфы с ключами в знак протеста против явления арендной недвижимости и его тенденции к росту цен на жилье.
Теперь итальянское правительство ввело запрет на систему самостоятельной регистрации, сославшись на «риски для общественного порядка и безопасности».
Это означает, что гости, останавливающиеся в арендованном жилье в Италии, например, через Airbnb или Booking, теперь должны быть лично встречены владельцами по прибытии.
Италия запретила сдавать ключи в арендуемой на время отпуска недвижимости
Запрет на использование сейфов для ключей и кодовых панелей был подписан 18 ноября и вступил в силу немедленно.
Однако, по данным итальянских СМИ, полиция и местные власти только сейчас начали уведомлять компании по аренде жилья и владельцев недвижимости.
Правило распространяется на все типы краткосрочного размещения туристов, такие как аренда Airbnb и Booking.
По данным МВД Италии, эта мера была введена для «предотвращения рисков для общественного порядка и безопасности в связи с возможным размещением опасных лиц или лиц, связанных с преступными или террористическими организациями».
«Автоматизированное управление регистрацией и входом на территорию объекта без визуальной идентификации гостей» означает, что существует риск того, что объект «может быть занят одним или несколькими лицами, личности которых остаются неизвестными соответствующим полицейским органам, что представляет потенциальную опасность для общества», — говорится в заявлении.
Министерство заявило, что запрет был введен в ответ на «усиление явления краткосрочной аренды» в результате «многочисленных политических, культурных и религиозных мероприятий, запланированных в стране», включая празднование юбилея 2025 года в Риме.
Что означает запрет для путешественников? Новое постановление означает, что гости больше не смогут самостоятельно заселяться в объекты размещения , например, получая код-ключ для открытия сейфа.
Вместо этого владельцам или управляющим арендного жилья необходимо будет лично встречаться с гостями, чтобы подтвердить документы, удостоверяющие личность, и организовать процедуру регистрации заезда.
Airbnb стремится «переосмыслить» себя, предлагая более качественные объявления и предложения «за пределами размещения» Владельцы должны отправить личные данные гостей и документы, удостоверяющие личность, в полицию в течение 24 часов с момента регистрации заезда.
Мэр Рима Роберто Гаултьери назвал запрет «хорошей новостью для всех» и приветствовал отмену «замков и коробок, которые уродуют наши улицы и мешают проведению адекватных проверок безопасности».
Он добавил, что намерен внедрить «подходящие методы вмешательства» для удаления всех этих видов устройств.