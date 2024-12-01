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За 18 лет число миллионеров в Молдове выросло в более чем 100 раз

За 18 лет число миллионеров в Молдове выросло в более чем 100 раз
фото: открытые источники

В 2023 году в Молдове 6416 человек задекларировали доходы, превышающие 1 миллион леев. При этом в 2005 году, когда начался подсчет миллионеров, в стране было всего 54 миллионера, утверждает экономист Вячеслав Ионицэ.

К 2020 году их число выросло почти до 3 000 - это в два раза меньше, чем сегодня, пишет bloknot-moldova.ru.

В 2023 году молдавские миллионеры заплатили в бюджет в среднем по 227 000 леев подоходного налога каждый. Это в 50 раз больше, чем обычный налогоплательщик, который в среднем заплатил всего 4 700 леев.

81% миллионеров проживает в Кишиневе. На втором месте - Бельцы, где проживает 3% миллионеров. Еще 4% миллионеров живут в районах вокруг Кишинева: Страшенском, Яловенском и Оргеевском. Остальные 12% распределены по другим регионам страны.

Ранее Налоговая служба сообщила, что совокупный доход этих людей - 19,7 млрд леев. С них миллионеры уплатили налог на 1,46 млрд леев. Это на 11,9% больше, чем годом ранее. Тогда миллионеры в общей сложности задекларировали 17,6 млрд леев, из которых 1,45 млрд леев пошли на налог.

Самый богатый миллионер заработал 28,8 млн леев в 2023 году. Самому молодому миллионеру 19 лет, а самому старшему - 83 года. При этом мужчин-миллионеров в 2,4 раза больше, чем женщин.
  • Сегодня, 08:41
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