В ходе заседания Правительства утвержден нормативный правовой акт, касающийся продления переходного периода с Классификатора отраслей народного хозяйства (КОНХ) на Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД). Ранее адаптивный временной коридор уже продлевался, его действие заканчивается 1 января 2025 года
«Тем не менее некоторые предприятия выражают неготовность к полному стопроцентному переходу, поэтому предлагается установить очередной переходный период», – отметил Глава Правительства Александр Розенберг.
Срок промежуточной фазы предлагается продлить до 1 января 2026 года. Это решение связано с необходимостью адаптации налогового законодательства и обеспечения плавного перехода к новой системе классификации.
«2025 год дается на ознакомление и моделирование возможных ситуаций. Налоговые ставки и все
действующие нормы, которые работали в КОНХ, адаптированы к КВЭД. Но мы кое-что переработали, чтобы налоговые ставки не менялись. Все сделано так, как было», – пояснил первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Инициатором данных изменений выступил Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Поскольку разработанная мера направлена на упрощение информационно-аналитической работы и нормотворческой деятельности государственных органов в условиях внедрения КВЭД.
Лимиты на приобретение жилья для детей-сирот в 2025 году планируют увеличить
Министерство по социальной защите и труду представило на заседании Правительства изменения в Государственную целевую программу «Обеспечение жилыми помещениями (квартирами) или жилыми домами
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 2018-2027 годов».
При принятии этой ГЦП на каждый год была запланирована определенная сумма, которая будет выделяться из бюджета на эти цели. Однако ежегодно суммы корректируются.
«Мы ежегодно предпринимаем меры для покупки жилья указанной категории граждан. Это важно, нужно. И мы не должны оставлять этих детей без внимания государства. Соответствующие
суммы планируются ежегодно в бюджете. Но несмотря на то, что мы эти суммы увеличиваем, нельзя забывать и о том, что конъюктура цен на рынке недвижимости не является стабильной и статичной. Она меняется. Поэтому принято соответствующее решение по увеличению данных расходов», — отметил Премьер Александр Розенберг.
В рамках ГЦП на 2025 год было запланировано чуть более 6 млн рублей на покупку 61-го жилого помещения. Однако, исходя из нынешних цен, чтобы на местах сумели приобрести запланированное число квартир и домов, было принято решение значительно увеличить эту сумму – до 17 млн 977 тыс. рублей. В рамках законопроекта «О республиканском бюджете на 2025 год» предусмотрена такая же сумма, отметила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко. Законопроект был одобрен на заседании Правительства и будет направлен на рассмотрение депутатов Верховного Совета.