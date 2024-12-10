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В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией

В Приднестровье оценили перспективы развития отношений с Россией
фото: ИА "Новости Приднестровья"

Отношения России и Приднестровья в перспективе выйдут на новый уровень развития, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

"Международная ситуация, несмотря на всю глубину противоречий, находится в динамике, и любые навязанные ограничения не могут длиться вечно. Не сомневаюсь в том, что в перспективе деловые, гуманитарные и культурные отношения Приднестровья и России выйдут на новый уровень развития, поскольку у нас прочный общий историко-цивилизационный фундамент", - сказал Игнатьев.

Глава МИД ПМР также отметил, что сегодня отношения между Россией и Приднестровьем – это отношения стратегического партнёрства и исторически сложившегося союзничества. По его словам, Россия в полной мере реализует свою миссию миротворца на Днестре, как посредник и гарант ответственно исполняет обязательства в переговорном процессе, оказывает социальную и гуманитарную поддержку населению Приднестровья, включая российских граждан.

"Нельзя обойти вниманием тот факт, что Молдова стремится нарушить эти важные для Приднестровья связи: высылает российских дипломатов, что мешает работе пункта консульского обслуживания в Тирасполе, через таможенные пошлины фактически изымает в свой бюджет часть российской гуманитарной помощи, которую наиболее социально уязвимая категория приднестровцев получает в виде пенсий и т.н. "хлебных надбавок", оказывает массовый психологический прессинг на приднестровцев с российским гражданством при прохождении процедур контроля в аэропорту, запрещает экспорт на российский рынок и др.", - отметил Игнатьев.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

Читайте полный текст интервью Виталия Игнатьева >>
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
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