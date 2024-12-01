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Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны

Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны
фото: AP Photo/ Virginia Mayo

Это позволит Болгарии и Румынии полностью присоединиться к Шенгенскому соглашению, сообщил телеканал ORF

Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны, что позволит Болгарии и Румынии полностью присоединиться к Шенгенскому соглашению. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, чьи слова приводит телеканал ORF, передает ТАСС.

"Мы не будем мешать", - заявили в МВД. "После "Шенгенского воздуха" "Шенгенская земля" теперь также открыта для Румынии и Болгарии", - сказал Карнер. Как отмечает телеканал, это значит, что Австрия согласится на полное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению на Совете министров внутренних дел ЕС в Брюсселе в четверг.

Ранее сообщалось, что послы ЕС поддержали завершение процесса вхождения в Шенген Румынии и Болгарии, который затянулся на 17 лет, и отмену с 1 января контроля на сухопутных границах государств Шенгенской зоны с этими странами. Австрия до недавнего времени выступала против полноценного вступления, так как считала, что сначала двум странам необходимо наладить контроль за миграционными потоками.

Болгария и Румыния вступили в ЕС в 2007 году, однако для присоединения к Шенгену им был выдвинут ряд условий, которые, как тогда казалось, позволят завершить этот процесс за 1-2 года. Но этого не произошло, и только к марту 2024 года этим странам был предоставлен "частичный Шенген", то есть им разрешили отменить паспортный контроль с остальными странами сообщества на водном и воздушном транспорте, тогда как контроль на наземных границах пока сохраняется.

Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Границы Шенгенской зоны не совпадают с границами Евросоюза, хотя в обе структуры до настоящего момента входили по 27 государств. Членами Шенгена являются не входящие в ЕС Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн. Зато входящие в ЕС Ирландия и Республика Кипр не участвуют в Шенгене, а Румыния и Болгария еще не являются полноправными членами.

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