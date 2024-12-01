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По данным УГАИ

По данным УГАИ
изображение: открытые источники

В период с 29 ноября по 5 декабря сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 13 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В Тирасполе и Рыбнице выявили по четыре нарушителя, в Бендерах – два, по одному – в Слободзее, Григориополе и Дубоссарах.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 6 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Ещё шесть человек сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Один водитель отказался проходить медосвидетельствование. Его привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
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