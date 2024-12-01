Приднестровские парламентарии провели сегодня первое чрезвычайное заседание VIII сессии Верховного Совета ПМР VII созыва. В повестке один вопрос – рассмотрение Указа Президента ПМР «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики».
Необходимость объявления особого правового режима обусловлена возможным сокращением либо прекращением поставок в Приднестровье природного газа. На случай негативного сценария развития событий в сфере энергетики должен быть заблаговременно разработан и реализован комплекс действенных мер. Именно они и прописаны в президентском указе, который, согласно конституционным нормам, вступает в силу при условии утверждения законодательным органом республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский лично обосновал сегодня президентский указ, подготовленный на основе решения, принятого членами Совета безопасности ПМР.
Депутатский корпус единогласно поддержал введение чрезвычайного экономического положения. Особый правовой режим будет действовать на всей территории Приднестровской Молдавской Республики. Утвержденный Верховным Советом срок – 30 суток. Отсчет начинается спустя шесть часов после официального обнародования решения законодателей.