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В Кишиневе откроется представительство Европарламента

В Кишиневе откроется представительство Европарламента
источник изображения: ipn.md
В Кишиневе откроется представительство Европарламента. Об этом заявил глава делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан по итогам 15-го заседания Парламентского комитета по ассоциации ЕС-РМ, которое состоялось в Брюсселе, передает moldpres.md.

В принятой по итогам встречи декларации участники высказались за скорейшее открытие представительства Европейского парламента в Республике Молдова.

«С помощью представительства мы, Европейский парламент, сможем легче поддерживать власти Молдовы в процессе вступления и интеграции в Европейский союз. Кроме того, это очень хороший инструмент институциональной коммуникации. ... Представительству Европейского парламента в Кишиневе будет легче реализовать коммуникационные и информационные меры, с помощью которых мы сможем объяснять людям преимущества, которые предоставляет Европейский союз", - считает Мурешан.

Глава делегации Европейского парламента по связям с Молдовой уточнил, что декларация Парламентского комитета по ассоциации ЕС-РМ включает в себя ряд предложений по усилению европейской поддержки Республики Молдова, в том числе: перманентная либерализация торговли с Европейским союзом; ускорение интеграции Республики Молдова в ЕС и единый рынок; скорейшее принятие Европейского фонда для Республики Молдова стоимостью 1,8 миллиарда евро, крупнейшего пакета поддержки в истории страны.

«Как докладчик Европейского парламента по законодательству о Фонде для Республики Молдова, я сообщил сегодня своим коллегам, что мы уже добились важного прогресса в законодательном процессе и что мы примем этот фонд как можно быстрее и при лучших условиях для Республики Молдова», - заключил Мурешан.

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