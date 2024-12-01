В эфире приднестровского Радио 1 Евгений Кошелев, замминистра финансов – директор Государственной налоговой службы, рассказал о том, как будет проходить Налоговый эксперимент по экологическим платежам и как членам бизнес-сообщества в нем поучаствовать.
Как пишет пресс-служба Министерства финансов, налоговый эксперимент, который стартует в 2025 году, упростит уплату экологических сборов. Как отметил Евгений Кошелев, эксперимент касается малого и среднего бизнеса. Экологические платежи (за выбросы в атмосферу, загрязнение земельных участков, за размещение отходов) платят все организации, для этого достаточно иметь хотя бы автомобиль или котельную, обладать большим производством не обязательно.
Сейчас процесс взимания экологических сборов представляет собой сложную процедуру. Бухгалтеры предприятий составляют большое количество налоговых расчетов. На данный момент количество экологических платежей – более десятка, как следствие составляется и согласовывается большой объём документов. Трудозатраты на данную работу намного превышают саму сумму сборов. Например, рядовой магазин оплачивает сумму сборов не более 100 рублей за квартал, но бухгалтеру, чтобы составить всю эту документацию, нужно намного больше времени и сил.
«По принятому закону, к эксперименту могут присоединиться предприятия сферы услуг, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, общественного питания и строительства, а также все организации, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Чтобы стать участниками эксперимента, нужно подать заявление в налоговую инспекцию по месту учета до 14 февраля 2025 года. Срок эксперимента составляет 2 года.» – рассказал директор Государственной налоговой службы.
Упрощение состоит непосредственно в том, что не нужно будет составлять трудоёмкие расчеты. Экологические сборы будут рассчитываться по проценту от суммы выручки:
для торговых предприятий – 0,02%, для всех остальных отраслей, участвующих в эксперименте – 0,2%.
Количество предприятий-участников не ограничено. Оценив итоги 2025 года, примется решение о продлении такой практики и распространении на другие сферы деятельности. Для бизнеса эксперимент несет упрощение, освобождаются трудовые и временны́е ресурсы. Государство также будет тратить меньше времени на проверку документации от предприятий.