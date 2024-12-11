Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в новом году есть шансы на продолжение поставок российского природного газа и этот газ может быть поставлен через "Турецкий поток", сообщает ria.ru.
"До 31 декабря вопрос может быть в подвешенном состоянии. Шансы, что здравый смысл возобладает и поставки газа будут сохранены, есть... Проблемы с поставками газа могут возникнуть с 1 января, после истечения срока действия контракта на транзит через Украину. На территорию Приднестровья газ может быть поставлен по двум направлениям: через Украину или через так называемый "Турецкий поток" со стороны Молдавии. Возможность поставок есть, договоренности нет", - сказал Красносельский на чрезвычайном заседании парламента республики.
По его словам, власти Приднестровья работали по этой проблеме со всеми вовлеченными сторонами.
"Ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье. Со стороны должностных лиц Молдовы нет активности в решении этой проблемы", - уточнил Красносельский.
"У нас будет сложнейшая ситуация в случае прекращения поставок природного газа. Но мы всегда были надежным поставщиком электроэнергии в Молдову. Кто-то должен подумать о гражданах Молдовы, и этот вопрос нужно решать, а не обвинять в проблемах другие страны", - сказал приднестровский лидер, пишет издание ria.ru.
Парламент Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании 11 декабря утвердил указ Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения.