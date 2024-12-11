Депутатский корпус на очередном Пленарном заседании принял Закон «О республиканском бюджете на 2025 год» во втором чтении. В зале присутствовали Председатель Правительства Александр Розенберг, первый Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, Вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич, Вице-премьер Виктор Таранов, а также руководители министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Правительства.
Исполнительная и законодательная ветви власти в тесном контакте работают над формированием Главного финансового документа республики и эффективного механизма реализации взятых на себя государством обязательств.
В начале ноября в ходе пленарного заседания Верховного Совета заместитель Председателя Правительства – министр финансов Алена Рускевич представила основные параметры республиканского бюджета на 2025 год. Напомним, документ сохраняет социальную ориентированность: почти 70% расходов направлены на выплаты зарплат, пенсий и пособий. Несмотря на экономические вызовы, бюджет предусматривает поддержку здравоохранения, образования и льготных категорий граждан.
Работа над формированием Республиканского бюджета на грядущий год продолжается. Так, согласно решениям, принятым в рамках второго чтения, документ изменен. В частности, скорректированы параметры республиканского и местных бюджетов. Это связано с новым порядком уплаты налога на доходы организаций единым платежом. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.
Дополнительно внесены изменения в текстовую часть законопроекта. Среди ключевых поправок – возможность полной выплаты индексированных вкладов участникам Великой Отечественной войны, что особенно актуально в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. Ранее Правительство предлагало такую меру, но она не находила поддержки.
Депутаты также предложили направить часть целевых средств, ранее предназначенных на покрытие дефицита бюджета, на формирование резервов. Таким образом, долю финансирования таких программ развития как Дорожный и Паевой фонд и целевые средства на мероприятия развития материально-технической базы системы здравоохранения, перераспределят на создание запасов.
Коротко об основных параметрах республиканского бюджета на 2025 год после доработки: доходы составляют 2,65 млрд рублей, расходы – 5,65 млрд рублей. Размер дотаций городам и районам на покрытие дефицита местных бюджетов утвержден на уровне 619,7 млн рублей. Особое внимание уделено поддержке дорожной отрасли: на ее развитие направят почти 249 млн рублей.
Стоит отметить, что работа над проектом Закона «О республиканском бюджете на 2025 год» продолжится в рамках третьего чтения. Окончательное утверждение Главного финансового документа запланировано на ближайшие заседание Верховного Совета.