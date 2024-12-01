Вадим Красносельский провел совещание по вопросу создания и организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата либо доктора наук. К дискуссии приглашены Руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус, Государственный советник Президента ПМР Анна Волкова, Министр просвещения ПМР Светлана Иванишина, руководитель отдела по науке Аппарата Правительства ПМР Михаил Бурла, и. о. ректора ПГУ Лариса Скитская, президент ГОУ «ПГУ им. Шевченко» Степан Берил.
«Ни одна высшая школа не может существовать без науки, без ее развития, без остепененных людей. У нас есть ориентир – Российская Федерация. Наши студенты, выпускники получают дипломы российского образца. Если мы создадим в Приднестровье систему получения научных званий, степеней, которые будут признаваться в Российской Федерации, это будет очень хороший задел на будущее», – отметил Президент, открывая обсуждение, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Отмечено, что механизм получения выпускниками приднестровского госуниверситета диплома российского образца отработан и успешно действует. Документы в обязательном порядке регистрируются в федеральной информационной базе данных, и работодатели, как в Приднестровье, так и в Российской Федерации, могут беспрепятственно проверить легитимность диплома. С регистрацией научных степеней и ученых званий пока есть сложности. В соответствующий реестр вносятся сведения, получаемые от Высшей аттестационной комиссии России. ВАК РФ либо сам принимает защиту диссертаций, либо проверяет и рецензирует работы соискателей, которые защищались на площадках российских вузов, наделенных соответствующими полномочиями. Учитывая геополитические реалии последнего времени, соискатели из Приднестровья не всегда имеют возможность защищаться на базе научно-образовательных учреждений России. В Приднестровье с 2015 года есть своя комиссия по присвоению ученых званий. Но российская система документы ПГУ не принимает, так наш университет не является российским.
На совещании обсуждали целесообразность создания диссертационных советов по различным направлениям на базе ПГУ и НИИ сельского хозяйства, а также формирования ВАК ПМР при Минпросе. Говорили о том, что уровень научных трудов приднестровских ученых высок. Обсуждали вопрос кадрового обеспечения комиссий и советов. Дискутировали о возможности включения в их состав представителей российского научного сообщества. Представитель ПГУ отметила, что университет готов с 1 января 2025 года открыть диссертационные советы. Участники совещания детально обсудили все аспекты. Некоторые моменты требуют дополнительной проработки. Президент дал соответствующие поручения.