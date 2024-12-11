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Австрийская OMV расторгла контракт с «Газпром экспорт» на поставку газа, который заключили в 2006 году и который должен был действовать до 2040 года, сообщила компания на своем сайте. Свое решение компания объяснила «многочисленными существенными нарушениями контрактных обязательств со стороны «Газпром экспорт», пишет rbc.ru.
«Сегодня компания OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с «Газпром экспорт» в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств со стороны «Газпром экспорт». Расторжение вступает в силу немедленно», — сказано в сообщении.
С 16 ноября этого года «дочка» «Газпрома» прекратила поставки газа OMV.
OMV отметила, что ее газовые хранилища заполнены на 85% и что она способна выполнять свои обязательства за счет альтернативных источников — в частности, за счет «собственной добычи газа в Норвегии и Австрии, сторонних производителей газа, а также дополнительных долгосрочных поставок СПГ».
Журналисты РБК направили запрос в пресс-службу «Газпрома».
В январе 2023 года OMV подала в суд на «Газпром экспорт» из-за прекращения поставок газа осенью 2022-го. В ноябре этого года суд встал на ее сторону. Компания планирует взыскать с российской компании более €230 млн в виде платежей по контракту.
На следующий день после того, как OMV объявила о своей победе в арбитражном разбирательстве с «Газпром экспорт», австрийская компания сообщила, что получила уведомление от «Газпром экспорт» о полном прекращении поставок газа с 16 ноября.
Как сообщало агентство Reuters, OMV без оплаты отобрала поставленный за октябрь газ на €230 млн в качестве компенсации по решению суда, после этого российская сторона остановила прямые поставки.
Контракт OMV и «Газпрома» на поставки газа в Австрию был рассчитан до 2040 года. В декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на российские поставки, однако с начала этого года показатель начал снижаться — в январе 2024 года он составил 97%, а в феврале — 87%.
Канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия готовилась к прекращению поставок, и пообещал, что «никто не замерзнет зимой». Он подчеркнул, что Вена никому не позволит себя «шантажировать», в том числе и России.
МИД назвал поведение австрийской компании недобросовестным и подчеркнул, что Москва не собирается «заниматься благотворительностью».