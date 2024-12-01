В связи с тем, что рабочие будни у бюджетных организаций после новогодних праздников начнутся 8 января, принято решение о начислении январских пенсий и социальных выплат 26 и 27 декабря. Депутаты Верховного Совета единогласно приняли соответствующий законопроект Президента о внесении дополнения в закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2024 год».
Как сообщает пресс-служба Верховного Совета республики, в конце декабря выплата за январь придет всем пенсионерам, у кого открыт банковский счет. А те приднестровцы, которым выдают выплату «на руки», тоже смогут получить пенсию 26 и 27 декабря, если их график получения выпадает на выходные и праздничные дни (1, 2, 3 и 7 января). Разносчики пенсии принесут выплату домой либо ее можно будет получить в кассе центров соцстрахования. Остальные получат свою пенсию «на руки» в январе согласно маршрутному графику.
«Законопроект позволит гражданам в условиях длительных праздничных дней произвести своевременные социальные платежи, касающиеся их жизнедеятельности», – отметила, представляя законопроект депутатам, директор Единого государственного фонда социального страхования Алевтина Береза.
Директор ЕГФСС пояснила, что зачисление сумм на счета в банке будет производиться кредитными организациями за счет собственных средств. В последующем авансированные суммы будут возмещены из средств бюджета Единого государственного фонда социального страхования в январе 2025 года. Принятые дополнения в закон прокомментировал председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
«Что касается безналичного перечисления денег, все понятно. Банки сделают это достаточно оперативно. Но им нужны основания, чтобы эти денежные средства были зачислены не в тот график начала января, а непосредственно в декабре перед праздниками, когда люди готовятся к праздничным мероприятиям, конечно, хотелось бы оказать такую помощь нашим гражданам. И непосредственно доставщики пенсии, когда они по графику должны в начале января разносить пенсию, а это выходные дни, конечно же, они работать не могут. Чтобы они могли разнести пенсии ранее – 26 и 27 декабря – по своим маршрутам, для этого нужно было подкорректировать нормы закона, предоставить такие полномочия», – отметил Виктор Гузун.
Принятые в двух чтениях дополнения в закон «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования ПМР на 2024 год» направлены на подпись главе государства.