Верховный Совет ПМР поддержал в двух чтениях инициативу Президента о внесении изменений и дополнений в закон «О республиканском бюджете на 2024 год».
В первую очередь, на 2,4 млн рублей увеличены лимиты Резервного фонда Президента ПМР. Это даст возможность оперативно реагировать на негативные ситуации в экономике, финансировать расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий, сопряженных с возникновением ситуаций, требующих незамедлительного реагирования, передает пресс-служба Верховного Совета республики.
В связи с введением в республике режима чрезвычайного экономического положения ко второму чтению законопроекта были подготовлены поправки, которые также позволят Правительству оперативно решать внеплановые задачи и обеспечивать устойчивость в условиях возможных кризисов. Для этих целей лимиты Резервного фонда Правительства ПМР были увеличены на 6 млн рублей.
«Мы добавляем лимиты на сумму 6 млн рублей. Это делается для того, чтобы Правительство обладало оперативностью и мобильностью принимать решения, которые нужно реализовывать в рамках задач, поставленных на Совете Безопасности», — пояснил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Дополнительные средства пойдут на приобретение генераторов, создание запасов горюче-смазочных материалов, ремонт социально значимых объектов и подготовку к возможным последствиям текущей нестабильности, добавил глава профильного Комитета.
Также в рамках второго чтения законопроекта депутаты приняли поправки, которые дают Правительству полномочия до конца года ограничивать принятие новых бюджетных обязательств и изменения принятых бюджетных обязательств главными распорядителями средств, а также финансирование расходов бюджетов различных уровней. Это позволит сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и сформировать финансовый резерв для выполнения социальных обязательств.
«Теперь Правительство будет принимать решения по каждому конкретному случаю, определяя приоритетность направлений, которые важны для государства. Это необходимо для накопления финансовых ресурсов, чтобы даже в январе государство смогло выполнить все социальные обязательства: выплаты заработных плат, пенсий», — подчеркнул Виктор Гузун.
По его словам, эти меры помогут государству встретить возможные трудности с максимальной готовностью.
«Мы надеемся, что такими совместными усилиями, единым фронтом, мы подойдем к возможным испытаниям и успешно их преодолеем», — резюмировал глава профильного парламентского Комитета.