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Президент нацелил на консолидацию и четкое исполнение каждым должностным лицом конкретных задач в период действия режима ЧП

Президент нацелил на консолидацию и четкое исполнение каждым должностным лицом конкретных задач в период действия режима ЧП
фото: пресс-служба Президента ПМР

Вадим Красносельский принял участие в рабочем совещании, проведенном во исполнение решений Совета безопасности ПМР и указа Президента о введении в стране чрезвычайного экономического положения. Общались в режиме видеоконференции. Президент проинформировал о запланированном на 19 декабря очередном заседании Совбеза. Ровно через неделю должностным лицам предстоит отчитаться об исполнении поставленных задач, передает пресс-служба Президента ПМР. В городах и районах республики будут созданы оперативные штабы, руководить которыми на местах будут главы госадминистраций. Предстоит организовать жизнедеятельность таким образом, чтобы минимизировать потребление энергоресурсов и при этом обеспечить безопасность граждан. Поставлены задачи по заготовке дров, в том числе связанные со сбором падежного леса. Предстоит создать пункты обогрева с предоставлением горячего питания хотя бы один раз в сутки. Будут определены площадки их размещения. Приготовление пищи возможно с использованием так называемых полевых кухонь, имеющихся в подразделениях силовых ведомств. При этом важно заблаговременно позаботиться о закупке продуктов питания и одноразовой посуды, продумать места и создать условия для хранения запасов, напомнил Президент.

Медицинская помощь должна оказываться при любом развитии событий, при этом в случае ограничений стационарное лечение будет сведено к возможному минимуму – по экстренным показаниям. За обеспечение здравоохранения в Тирасполе, Слободзее и Днестровске ответственным назначен главврач РКБ Игорь Тостановский, остальные города и районы – в зоне ответственности министра здравоохранения и глав госадминистраций.

За обеспечение общественного порядка отвечает МВД, с привлечением по необходимости представителей иных структур и организаций.

Отдельно остановились на вопросе сохранения тепла в многоквартирных домах. Управляющим компаниям и жилищно-коммунальным службам поручено провести ревизию жилфонда, проверить наличие и целостность оконных и дверных блоков, отремонтировать либо заменить необходимые элементы, по возможности утеплить здания.

Руководителям оперативных штабов предстоит тесное взаимодействие не только с министерствами и ведомствами, но и с руководством производственных предприятий республики.
  • Вчера, 17:53
  • DTV
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