АО «Молдовагаз» завершило на 100% приобретение объемов природного газа, необходимых для всего отопительного сезона октябрь 2024 - март 2025 для правобережной части страны.
Об этом сообщил врио председателя Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, передает noi.md.
По его словам, процесс был инициирован в июле текущего года, и успешно завершен 12 декабря 2024 года. В общей сложности закуплено 7 952 196 МВт·ч, что оценивается в 747,9 миллиона кубометров. Средневзвешенная закупочная цена достигла 47,88 евро/МВт·ч, что составляет порядка 509,15 евро за 1000 кубометров, или около 9 842,89 лея за 1000 кубометров, с доставкой до Виртуальной торговой точки (ВТТ) Республики Молдова.
Базовая часть объемов газа в размере 7 443 773 МВт·ч (около 700,1 миллиона кубометров) была приобретена на торговой платформе ООО «Румынская товарная биржа (Romanian Commodities Exchange) BRM EST” в период август-декабрь 20024 года, в том числе:
- на рынке Gas Forward (31 транзакция) 7 184 259 МВт·ч (около 675,6 миллиона кубометров);
- на спотовом рынке (142 лота) 259 514 МВт·ч (около 24,5 миллиона кубометров).
Оставшиеся объемы газа в размере 508 423 МВт·ч (около 47,8 миллиона кубометров) закуплены у АО «Энергоком», на основании Постановления Правительства №365 от 29 мая 2024 года об утверждении обязанности по хранению природного газа.