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Бендерский историко-краеведческий музей отметил своё 110-летие

Бендерский историко-краеведческий музей отметил своё 110-летие
фото: bendery.gospmr.org

В его стенах собралось много гостей: представителей администрации и городского Совета народных депутатов, музейных учреждений республики и других учреждений культуры, творческой интеллигенции.

Как передвает пресс-служба госадминистрации города Бендеры, среди них были глава госадминистрации Роман Иванченко, заместитель председателя городского Совета Александр Колесниченко, начальник Государственной службы по культуре и историческому наследию ПМР Мария Кырмыз.

Музей открылся 11 декабря 1914 года, благодаря барону Стуарту. Об этом напомнили сотрудники музея, которые провели гостей по всем залам. А ещё историю музея продемонстрировали в лазерном шоу.

Теперь это подлинная жемчужина среди богатейшего исторического, культурного, духовного наследия нашей республики. В поздравлениях с юбилеем, которые прозвучали в этот день, сотрудников БИКМ благодарили за высокий профессионализм и беззаветное служение музейному делу. На протяжении многих лет они бережно собирают и хранят всё, что связано с бендерской историей.

«В этот торжественный день позвольте от всего сердца поздравить музей со славной страницей в его истории, пожелать его сотрудникам — хранителям национального достояния, крепкого здоровья, вдохновения, удачи и успехов в благородном труде на пользу города и республики. А самому музею — процветания, добрых помощников и благодарных посетителей», - отметил глава Бендер Роман Иванченко.

Научному сотруднику Владимиру Перстнёву было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры ПМР».
  • Вчера, 18:10
  • DTV
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