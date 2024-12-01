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Почтили память погибших защитников

Почтили память погибших защитников

У стелы при въезде в город Дубоссары прошла церемония возложения цветов. Здесь вспоминали тех, кто 13 декабря 1991 года отдал жизнь, защищая Приднестровье.

Ранним утром группа вооружённых нападавших, переодетых в форму гвардейцев, атаковала блокпост самообороны на мосту через Днестр и пост ГАИ при въезде в город, передает пресс-центр МВД ПМР.

В схватке 16 приднестровцев получили ранения, а трое – погибли: заместитель командира рыбницкого отряда Республиканской гвардии Владимир Щербатый, боец этого же отряда Александр Патергин и сотрудник ГАИ города Дубоссары Юрий Цуркан.

Милиционеры возложили цветы, венки и на могилу Юрия Цуркана, почтили его память минутой молчания.

Приднестровцы знают военную историю Дубоссар и чтят подвиг мужчин, положивших жизнь во имя мира на берегах Днестра.
  • Вчера, 18:13
  • DTV
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