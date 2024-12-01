Управление лесных и охотничьих ресурсов Госслужбы экологического контроля продолжает заготавливать дрова для нужд населения. Через органы местной власти для льготной категории граждан, проживающих в домах без центрального отопления, на этот отопительный период уже было выделено и распределено 416 складометров дров. В течение этой недели по просьбе госадминистрации Дубоссарского района сверх оговоренного распределили еще 59 м3 дров. В настоящее время дополнительно заготовлено еще более 11 тыс. м3 дров для нужд населения, сообщает пресс-служба Правительства республики.
В рамках исполнения Указа Президента «О введении чрезвычайного экономического положения на территории ПМР» и во исполнение Поручения Правительства Госслужба экологического контроля подготовила информацию о наличии дровяной древесины твердых и мягких пород на территории республики для отопления населения.
Что касается вырубки леса, то она на законных основаниях ведется строго после обследования лесополосы специалистами Управления экологического контроля за лесными ресурсами и природно-заповедным фондом и выдачи лесорубочных билетов.
В настоящее время в республике действует Указ Президента ПМР о запрете вывоза древесины и об особом порядке вывоза некоторых видов древесины. Контроль за его выполнением осуществляется на таможенных пунктах пропуска.