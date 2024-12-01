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Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье

Заявление МИД по вопросу поставок газа в Приднестровье
изображение: novostipmr.com

С учётом введённого чрезвычайного положения в экономике, Приднестровье находится в постоянном диалоге с вовлечёнными сторонами и прилагает все возможные усилия для сохранения поставок природного газа в прежних объёмах.

Между тем перед лицом столь серьёзного вызова официальные лица Молдовы выступают с противоречивыми заявлениями, активно спекулируя на проблеме. Однако, по имеющимся сведениям, Кишинёв на текущий момент так и не предпринял надлежащих практических шагов для достижения договорённостей с Российской Федерацией и Украиной, позволяющих реализовать поставку газа и тем самым обеспечить энергетическую безопасность Приднестровья и Молдовы.

В связи с этим предлагаем молдавской стороне в кратчайшие сроки направить совместное обращение Приднестровья и Молдовы в адрес России и Украины с просьбой принять, исходя из соображений гуманности и заботы о людях, необходимые решения по обеспечению транзита природного газа в Приднестровье, часть объёма которого необходима для обеспечения электроэнергией Молдовы.

Исходим из того, что недопущение гуманитарного кризиса и негативных последствий для населения в зимний период является общим приоритетом для всех вовлечённых участников, отвечает интересам двух стран-посредников и гарантов в международном процессе молдо-приднестровского урегулирования и станет их важным практическим вкладом в сохранение стабильности в общерегиональном пространстве.

mid.gospmr.org
  • Вчера, 18:28
  • DTV
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