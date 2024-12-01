Dnestr.TV

 
0

В Молдове будет внедрена Европейская карта социального медстрахования

В Молдове будет внедрена Европейская карта социального медстрахования
фото: point.md

В Молдове будет внедрена Европейская карта социального медстрахования, сообщает point.md

"В 2025 году мы внесем первые изменения в законодательство и разработаем концепцию этой карты", - заявил на пресс-конференции генеральный директор Национальной компании медицинского страхования (НКМС) Ион Додон, передает ipn.md

Ион Додон сообщил, что для внедрения этой карты в стране была проведена европейская экспертиза. Если гражданин Республики Молдова поедет в другую страну Европейского союза и попадет в аварию, лечение будет покрыто молдавской страховой компанией. В случае плановых вмешательств, таких как роды, расходы будут финансово покрыты страховым учреждением из Республики Молдова, пояснил Ион Додон.

Директор НКМС заявил, что эта карта будет действовать и для иностранцев, приезжающих в Молдову из стран ЕС. Таким образом, гражданин Италии, Испании, Франции и т. д., который едет в Молдову, получит необходимую или неотложную медицинскую помощь, расходы которой покроет страховая организация страны его происхождения.

  • Вчера, 19:48
  • DTV
  • Просмотров: 68
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Флоренция ужесточила запреты для туристов
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Комитет по региональной политике обсудил изменения в за ...
  • Количество пользователей молдавского Интернета сократил ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • "Газпром" вправе прекратить поставки газа в Молдавию ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ЕС профинансирует восстановление железной дороги для тр ...
  • Производственный календарь в декабре уходящего года и я ...
  • Флоренция ужесточила запреты для туристов
  • Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда ...
  • Комитет по региональной политике обсудил изменения в за ...
  • Количество пользователей молдавского Интернета сократил ...
  • Россиянин, которому отказали во въезде в Молдову, смог ...
  • Кишинев снова попросит Интерпол включить Плахотнюка в с ...
  • Молдова настаивает на введении в Приднестровье водитель ...
  • "Газпром" вправе прекратить поставки газа в Молдавию ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM